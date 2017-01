Il destino di Gianluca Caprari potrebbe essere lontano da Pescara, sin da subito: il talento romano classe '93 può infatti lasciare entro il 31 gennaio l'Abruzzo, nonostante i tre anni, le 98 presenze e le 21 reti all'attivo in maglia biancazzurra e l'inaspettata promozione della scorsa stagione.



ATALANTA E SAMP LO VOGLIONO, L'INTER GRADISCE - ​Caprari è infatti di proprietà dell'Inter: i nerazzurri lo hanno acquistato in estate per 5 milioni di euro, battendo in volata Juventus e Roma, con la promessa di lasciarlo per un anno in prestito al Pescara. Ma il campionato disastroso fin qui degli abruzzesi ha fatto cambiare idea al club meneghino: ora l'Inter vorrebbe che il giocatore lasciasse la squadra di Oddo, per fare esperienza e mettersi alla prova in un contesto più competitivo. Atalanta e Sampdoria lo chiedono con insistenza, ma il Pescara chiede però un indennizzo per lasciarlo partire ora, viste quali erano le premesse. Secondo gli accordi il romano deve infatti finire la stagione a Pescara, ma è possibile che lo scenario cambi nelle ultime ore di mercato: la stagione non positiva degli abruzzesi sta infatti condizionando pesantemente anche il suo rendimento.