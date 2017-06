Milan Skriniar è diventato l'obiettivo principale dell'Inter, ma la trattativa con la Sampdoria non è semplice da condurre in porto. I nerazzurri hanno anche provato ad abbassare le richieste doriane inserendo alcune contropartite gradite ai blucerchiati, ma per il momento la situazione legata al centrale slovacco starebbe vivendo una fase di stallo.



Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l'operazione si potrebbe concludere sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, con una base di 13 milioni 'cash' e l'inserimento nell'operazione del cartellino di Gianluca Caprari, reduce da una buona stagione a Pescara. Nelle prossime 48 ore sarebbe previsto anche un nuovo incontro tra le dirigenze, in modo da sistemare tutti i dettagli. I nerazzurri avrebbero fretta di concludere il trasferimento entro il 30 giugno, così da poter inserire a bilancio la cessione di Caprari.



Nel frattempo però secondo Fcinternews.it perde credibilità il possibile inserimento nella negoziazione di due giocatori come Nagatomo e Santon, seguiti a più riprese dalla Sampdoria. Stando al portale la giornata cruciale potrebbe essere quella di sabato, perchè Sabatini rientrerà a Milano e potrà condurre in prima persona la trattativa.