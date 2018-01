Il mercato del presente, sognando Pastore. Ma anche il mercato del futuro, perché l'Inter di Ausilio e Sabatini sta studiando anche gli investimenti per la prossima stagione. Non a caso, in questi giorni tra i tanti incontri e contatti avviati dai nerazzurri c'è stata anche una mossa per Fabian Ruiz, centrocampista del Betis di Siviglia classe 1996 di grande talento. Spagnolo purosangue, giocatore di ottima qualità, l'Inter vuole mettere le mani su di lui per la prossima estate provando ad anticipare la concorrenza.



C'E' LA CLAUSOLA - Dopo i 20 milioni per Vecino alla Fiorentina, un'altra clausola rescissoria da pagare per Suning: Ruiz è blindato da una clausola che attualmente tocca i 15 milioni di euro, ma il rinnovo è a un passo con clausola che verrà adeguata a 30 milioni per portar via Fabian al Betis. In ogni caso, l'Inter rimarrà in contatto per provare a strapparlo agli spagnoli... e a chi già sta provando a bloccarlo per giugno, proprio come i nerazzurri: la Roma e il Napoli si sono attivate, l'Inter può contare su un ottimo rapporto col Betis che ha chiesto per subito Nagatomo, affari in corso. Con Ruiz nel mirino per i nerazzurri...