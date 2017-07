Dalla cena di ieri sera tra i vertici di mercato dell'Inter e Luciano Spalletti è emersa la volontà del club nerazzurro di puntare forte su Matias Vecino. Il centrocampista della Fiorentina è stato individuato come rinforzo ideale per puntellare la mediana nerazzurra, che ha bisogno di un altro innesto di spessore.



RANOCCHIA NELL'AFFARE - L'Inter nelle ultime ore ha accelerato per il giocatore ed ha già avviato i contatti con la Fiorentina per capire se esistono i margini per trattare; il club nerazzurro vorrebbe inserire anche il cartellino di Andrea Ranocchia nella trattativa, a cui aggiungere un conguaglio di 13-14 milioni di euro a favore dei viola. La Fiorentina, però, anche per via del clima di protesta che si respira a Firenze, non ha intenzione di aprire una trattativa con l'Inter. No a Ranocchia e nerazzurri che saranno costretti, quindi, a pagare la clausola rescissoria del giocatore.



L'INTER HA FRETTA - La clausola da 24 milioni di euro, però, non spaventa il gruppo Suning, che è pronto a dare il via libera all'affare Vecino. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.com, l'Inter vuole chiudere in tempi brevi per portare il giocatore in Cina con il resto della squadra e permettergli di lavorare con Spalletti. Affare sul punto di sbloccarsi, con l'Inter che ha deciso di pagare la clausola per portare a Milano Matias Vecino.