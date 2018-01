Gentile Procuratore,seguo sempre con grande attenzione le notizie di calciomercato e, soprattutto, durante le campagne trasferimenti resto attaccato al cellulare minuto per minuto in attesa della grande notizia: l'arrivo all'Inter di un grande campione! Tocca, invece, leggere di scambi, di prestiti, di acquisti di poco conto, come Lisandro Lopez, un buon difensore per completare il reparto, ma non certo un big nel suo ruolo. Insomma il calciomercato invernale non è mai in grande spolvero. Sembra che ci siano i saldi anticipati. Ad esempio, perché l'Inter non si regala un vice-Icardi e un talento comunitario come Christian Eriksen, il centrocampista del Tottenham considerato tra i migliori calciatori della Premier League? Suning non aveva, per caso, fatto grandi promesse ai tifosi? Jerry. Negli hotel milanesi c'è già un grande fermento e affollamento di addetti ai lavoro, ma non si può negare che il maggior numero delle operazioni sia ancora indirizzato verso prestiti con diritto o obbligo di riscatto a fine giugno. Le cause di questa politica di austerity sono da imputare ai soliti paletti imposti dal fair play finanziario e anche dai budget che in generale sono più contenuti durante le fasi del mercato invernale, riparatorio sì ma avveduto.Certo il calciatore da Lei consigliato sarebbe un gran bel colpo non solo per la squadra nerazzurra...Ma il cartellino penso che sfiori almeno i 100 milioni di euro e in tempi di saldi non mi sembra il caso di farsi troppe illusioni!Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su