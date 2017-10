Nuova minaccia da parte dell', non più diffusa in vista dei prossimi Mondiali di Russia ma ben indirizzata verso un obiettivo: questa volta il bersagio è, definito un 'Nemico di Allah'. Spunta un nuovo fotomontaggio che ritrae il ct francese in una tuta arancione simile a quella dei prigionieri di Guantanamo, in catene e con una pistola puntata addosso. C'è anche un messaggio: "Continueremo a terrorizzarvi e a rovinare le vostre vite".