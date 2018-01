L'Italia non ha ancora svoltato e la delusione cocente dell'eliminazione dal prossimo Mondiale di Russia 2018 sta venendo lentamente soffocata dalla burocrazia dei palazzi della Lega Serie A e FIGC che non hanno ancora trovato la forza di decidere chi dovrà essere il presidente che guiderà i due movimenti fuori da una crisi che avrebbe dovuto essere epocale.



NUOVO CT - Nel marasma di elezioni federali, aste per diritti tv e commissari straordinari, la Nazionale Italiana è ancora priva di un condottiero. L'addio di Giampiero Ventura è stata l'unica mossa obbligata post-eliminazione, una mossa che, però, non ha prodotto la scelta di un suo successore. Tanti sono i candidati con, secondo il Corriere della Sera, un'unica certezza: il budget a disposizione per il nuovo contratto.



10 MILIONI LORDI - Analizzando il bilancio previsionale del 2018 della FIGC, il dg Michele Uva, l’uomo dei conti, ha accantonato quasi 5 milioni di euro lordi per il nuovo allenatore della Nazionale. L’erede di Ventura dovrebbe cominciare a lavorare il primo luglio e questo alzerebbe di fatto l'asticella del budget a 10 milioni lordi per allenatore e staff. La certezza di poter arrivare a un big del nostro calcio c'è. Ancelotti, Conte e Mancini sono i tre nomi nella lista e non è un caso la candidatura proprio dell'attuale allenatore dello Zenit. Nomi forti che dipendono anche dal candidato che diventerà presidente, sempre se le forze politiche in campo riusciranno a trovare un accordo.