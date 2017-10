L'Italia di Giampiero Ventura non ha mai convocato Jorginho e ora il Brasile sta pensando di soffiarlo agli Azzurri. Edu Gaspar, direttore tecnico della nazionale verdeoro, ha parlato del centrocampista del Napoli a Espn: "Ho parlato personalmente con Jorginho dopo un incontro con la federazione e dopo averlo osservato".



'DECIDE LUI' - Aumentano, quindi, le chance per una chiamata con la Seleçao: "Gli ho spiegato la situazione nel dettaglio nel corso di una telefonata e gli ho detto che dovrà essere lui a prendere una decisione molto importante per la sua carriera. In futuro vedremo, quello che mi fa stare tranquillo è che il ragazzo ha ben chiaro cosa pensiamo noi del Brasile".