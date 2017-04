Giovane, piedi fini e cervello ancor di più: Lucas Torreira è uno dei calciatori più interessanti della Serie A, in tanti lo vogliono ma almeno per il momento a goderselo è soltanto la Sampdoria.



In futuro, però, potrebbe essere anche la Nazionale azzurra a tentare il calciatore nato in Uruguay nel 1996. In patria, la voce si è già diffusa e il quotidiano ovaciondigital.com ha interpellato in merito alla questione il regista doriano, che ha glissato così sulla questione: "Per ora nessuno ha cercato me o la Sampdoria, non c’è stata alcuna chiamata a riguardo" ha detto Torreira. "Infatti, ho saputo di questa possibilità solo al termine di Inter-Samp, dai miei compagni di squadra. Di ciò dovrebbe occuparsi il mio agente (Pablo Betancur, ndr) e non ho parlato con lui; per ora si tratta solo di voci".



Al momento, Torreira si concentra solo sulla sua squadra: "Non ho mai pensato alla possibilità di essere convocato con l'Italia, sta succedendo tutto così in fretta... Ora penso solamente alla Samp e all’ottimo momento che sto vivendo… quindi per ora non vi saprei dire se giocherò nella nazionale italiana" conclude l'ex Pescara.