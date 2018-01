Napoli a caccia di rinforzi offensivi per puntellare il reparto a disposizione di Maurizio Sarri. Aspettando il rientro di Arek Milik e la decisione del Chievo su Roberto Inglese, il direttore sportivo Giuntoli è al lavoro per regalare un altro "piccoletto" all'allenatore del Napoli. La società, infatti, è alla ricerca di un esterno offensivo che possa giocare sulla fascia destra o sinistra: un ricambio a tutti gli effetti di Lorenzo Insigne e José Maria Callejon visto che Adam Ounas è considerato ancora acerbo da Maurizio Sarri e Piotr Zielinski può essere adattato nel ruolo, ma resta una mezzala di centrocampo.



I DUE NOMI - L’obiettivo numero uno in questo momento per Giuntoli e De Laurentiis è Simone Verdi del Bologna. Sono pronti 20 milioni di euro per il giocatore, già allenato da Sarri nell’esperienza all’Empoli. Al momento, però, lo stesso Verdi non è convinto del trasferimento. Attenzione, però: non è che Verdi non sia contento dell'interesse del Napoli, ma al momento per continuare il processo di crescita Verdi ritiene opportuno restare a Bologna fino al termine della stagione. Difficile che cambi idea, ma il Napoli vuole parlarci di persona per capire se c’è margine per trattare. L'alternativa più valida è Matteo Politano. L’esterno del Sassuolo sta facendo molto bene da quando Beppe Iachini siede sulla panchina al posto di Bucchi e costa più o meno la stessa cifra di Verdi, ovvero 20 milioni di euro. Nelle prossime ore sono previsti contatti con club e agenti: il Napoli vuole sondare la pista in modo concreto viste le difficoltà per Verdi.



E CICIRETTI? - Al momento, invece, Amato Ciciretti è un obiettivo più per giugno che per gennaio. Maurizio Sarri, infatti, vuole un giocatore già pronto. Non come Pavoletti l'anno scorso, arrivato per sostituire Milik ma mai realmente negli schemi dell'allenatore. La trattativa per Ciciretti, come testimoniato dalle parole del presidente del Benevento Vigorito a Radio Kiss Kiss ("Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ancora contatti con il presidente De Laurentiis: è possibile che il club partenopeo voglia tesserare Ciciretti a parametro zero per il mese di giugno ma al momento non sento di escludere la possibilità di essere contattato per ricevere una proposta già per questa sessione di gennaio") prosegue, ma i nomi sondati per il mercato invernale dal Napoli sono quelli di Verdi e Politano. Lavori in corso per Giuntoli: l'obiettivo è regalare un altro "piccoletto" a Sarri.



@AleCosattini