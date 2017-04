L', grazie al successo per 5-0 sul PAS Giannina, ha potuto festeggiare il suo. A festeggiare anche l'ex colonna di centrocampo nell'Inter Esteban, 14 presenze senza gol quest'anno, ed il portiere Nicola, che ha subito 8 reti in 13 partite giocate in campionato. Si tratta del settimo scudetto consecutivo per la squadra del Pireo.