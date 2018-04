L'opinionista di Radio Bruno Mario Sconcerti ha parlato di Fiorentina e del mercato viola: "Sarà difficile vincere tutte le partite da qui alla fine, bisogna essere molto soddisfatti perchè davo poco a questa squadra e invece l’ho vista crescere, anche nelle difficoltà. Se la Spal venisse a Firenze per vincere sarebbe un conto, ma siccome verrà per non perdere, non sarà facile per la Fiorentina trovare spazio. E’ sbagliato fare troppi calcoli in questo momento, la Fiorentina deve pensare alla Spal e deve continuare a giocare per divertirsi. Se prenderei Gabbiadini alla Fiorentina? Per una valutazione giusta, da 12-15 milioni massimo potrebbe valerne la pena. La Fiorentina è la piazza giusta per rilanciare dei giocatori. Balotelli? Ha sempre avuto i sintomi del grande giocatore ma non ha mai preso la malattia… Mettiamola così, se rappresentasse l’impegno della società a prendere qualcuno di importante lo accetterei, potrebbe formare una grande coppia con Simeone. Berardi? Vale lo stesso discorso di Gabbiadini, con la differenza che sta deludendo da 2 anni e in questo momento sarebbe troppo rischioso fare un investimento importante per lui".