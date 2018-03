L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di Federico Chiesa: "Fossi la Fiorentina per le cifre di cui si sta parlando per lui, farei più di un pensierino ad un'eventuale cessione. Sento parlare di 50 milioni di euro per un ragazzo che sicuramente è forte, ma che gioca in Serie A da neanche due anni e deve ancora crescere: sono cifre folli. Se poi lo devi tenere ancora un anno a Firenze per poi venderlo l'estate dopo non ha senso, tanto vale venderlo subito. In casa abbiamo Sottil che possiamo far crescere in prospettiva anche se deve ancora crescere molto pure lui".