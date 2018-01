Il Liverpool ha già il suo sostituto, ma non ha alcuna intenzione di liberare con sei mesi di anticipo il centrocampista tedesco Emre Can. Il club inglese, sta respingendo al mittente tutte le offerte della Juventus che vorrebbe portarlo subito a Torino. Il motivo? Naby Keita già acquistato dal Liverpool per la prossima estate, non sarà liberato dall'RB Lipsia con 6 mesi in anticipo bloccando di fatto l'affare Emre Can.