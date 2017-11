Che poi, il desiderio di noi italiani, questa sera, era solo uno: qualificarsi al. E invece no, Lorenzo, il numero 10 dell', la stella delcapolista, è stato lasciato fuori. Non solo dall'11 iniziale, ma anche dall'intera partita, dagli interi 90 minuti.- Daniele, uno dei senatori di questa italia, uno che nel 2006, a 22 anni, ha vinto un Mondiale tirando e segnando il suo rigore nella finale contro la, dalla panchina ha "urlato", più che consigliato, di far entrare Insigne. Niente da fare, un urlo caduto nel vuoto, una voce, un'altra, non ascoltata dal commissario tecnico.titolare con Immobile. E già il ct stupisce negativamente. Poiedcome primi cambi, infine l'ultima carta. Lui? L'uomo del popolo? Macché... Prima si scalda, poi. E sarà proprio lo juventino l'ultimo, inutile, cambio. Una, l'ultima di un ciclo che non ha lasciato niente. Se non tanta tristezza, mista a incredulità, negli occhi di tutti, di grandi e piccini, di un San Siro che ha risposto presente, come sempre, incitando dal primo all'ultimo minuto. Il pubblico ha risposto alla richiesta del ct, Ventura, invece, non ha ascoltato la voce popolare.