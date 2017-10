Secondo La Gazzetta dello Sport, il ds della Juventus, Fabio Paratici, è molto legato da amicizia e stima a Simone Inzaghi. E sta spingendo non poco per portare l'allenatore della Lazio in bianconero: la sua magistrale gestione della sfida contro i bianconeri è un motivo in più per considerarlo come possibile erede di Allegri.