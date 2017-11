Dopo il primo live di giovedì scorso torna questa sera. Non solo il talent show di Sky, ma anche quello di Calciomercato.com! Ricordiamo brevemente come funziona il gioco: la redazione ha scelto(under 23 italiani, under 23 stranieri, debuttanti e over 25). Ogni settimana, il giovedì sera, viene aperto un sondaggio sul nostro sito con i nomi dei concorrenti ancora in gara e rimane attivo per 24 ore, fino al venerdì seguente.: uno o più calciatori, in caso di eliminazioni doppie durante il programma.C'è già un, il. Al giovane centrocampista della Juventus non è bastato l'ottimo avvio di stagione con la squadra di Massimiliano Allegri: è stato scelto dal 35 % dei votanti come il giocatore da non portare avanti.: tra gli under 23 italiani Cutrone, Cristante e Barella, tra gli under 23 stranieri Skriniar e Diawara, tra i debuttanti Alisson, Veretout e N'Koulou e tra gli over 25 Luis Alberto, Duvan Zapata e Palacio.: trasformatevi, per un momento, in Manuel Agnelli, Levante, Mara Maionchi e Fedez e VOTATE CHI VOLETE ELIMINARE . Il prossimo talento della Serie A lo deciderete voi!