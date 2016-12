I lettori di Calciomercato.com hanno deciso: è Manuel Locatelli il vincitore dell'X Factor di CM. Con più del 50 % dei voti il centrocampista del Milan si è aggiudicato la finale del talent lanciato dalla nostra redazione con cui, attraverso dei sondaggi pubblicati sul sito avete votato i talenti lanciati dalla Serie A in questa prima parte di stagione.



IL PERCORSO - Ripercorriamo brevemente le regole del gioco: noi abbiamo scelto quattro categorie (under 21 italiani, under 21 stranieri, debuttanti e over 25), formate ciascuna da tre giocatori (Locatelli, Barreca, Petagna, Lirola, Kessie, Simeone, Torreira, Nestorovski, Sanchez, Pavoletti, Immobile e Dzeko). Ogni settimana, alle 20.30 del giovedì, è stato aperto un sondaggio sul nostro sito con i nomi dei concorrenti ancora in gara ed è rimasto attivo per 24 ore, fino alle 20.30 del venerdì seguente. Alla chiusura del sondaggio è stato eliminato chi ha raccolto più voti: uno o più calciatori, in caso di eliminazioni doppie durante il programma. Uno dopo l'altro, sono caduti tutti. Tranne Locatelli che in finale ha superato Kessie (secondo classificato), Nestorovski e Barreca, aggiudicandosi il titolo di talento di questa stagione.