Con la Serie A ferma per gli impegni delle nazionali, il weekend offre l'occasione per buttare un occhio con maggiore attenzione ai talenti bianconeri in prestito in Serie B. Non scenderanno in campo con le rispettive squadre di club Cerri (Perugia) e Audero (Venezia) impegnati con l'Under 21 di Evani. Nell'anticipo di questa sera tra Bari e Brescia sono invece attesi tra i titolari di Fabio Grosso i due prestiti bianconeri Luca Marrone in difesa e Andres Tello a centrocampo. Titolare nel Pescara contro la capolista Empoli l'attaccante Leonardo Mancuso, fresco acquisto Juve di gennaio. Candidati a partire dalla panchina Luca Clemenza nell'Ascoli impegnato a La Spezia, il secondo portiere del Perugia Timothy Nocchi e l'esterno difensivo dell'Empoli Untersee.