Un estratto dell'articolo presente sull'edizione odierna de La Repubblica che commenta la partita tra Juventus e Fiorentina: "Un cambio curioso, un gol evitabile. Mannaggia, che peccato. Perdere ci stava, ma anche arrivare in fondo con un punto, però, visto che la Juve era rimasta impantanata nelle sabbie mobili inventate per l’occasione da Pioli. È una questione di cervello: limitare gli spazi, alzare muri, impedire che la Juventus possa fare il suo gioco. Che non è sempre splendente, ma spesso può essere letale. Costringi Dybala a cercare palloni qua e là, spranghi la porta a Higuain, tieni a bada Mandzukic e concedi poco campo a Cuadrado. Mamma mia che fatica. Però intanto il cervello dice questo. Ma sì, lavoriamo con umiltà senza tirarcela tanto che poi non ne abbiamo di ragioni per fare i presuntuosi. Conta impedire alla Juve di fare la Juve, il resto si vedrà. Anche perché Allegri facendo la formazione ha pensato al derby di sabato e poi alla Champions (…)". La Fiorentina di Stefano Pioli esce a testa alta dalla sconfitta contro la Juventus.