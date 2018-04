Dopo, è tutta un'altra cosa. Ma dopo bisogna analizzare quello che rimane. E questa sera rimane una Juve a pezzi, reparto per reparto. Incompiuta davanti, finita dietro. Almeno con questa formula, quella della BBC che appena qualche giorno fa si è fatta fregare dall'ex gemello diverso Bonucci: un guizzo quello del capitano rossonero che non è poi pesato sul risultato finale, quindi in classifica. Una formula, quella della BBC, letteralmente fatta a pezzi questa sera in Champions. Vero è che la difesa bianconera, la fase difensiva bianconera, in Italia non subisce praticamente mai gol da cinque mesi: ma con tanto Benatia e parecchio Szczesny, ad esempio. Altrettanto vero è che tra Tottenham e Real ha mostrato crepe strutturali in Europa che han portato poi al crollo del sogno europeo in ampio anticipo. Buffon, Barzagli, Chiellini: tutti e tre forse la Juve non riesce più a permetterseli. Gli errori visti e rivisti anche soltanto tra Milan e Real Madrid sarebbero tipici di un pacchetto che ancora non funziona, in questo caso sono figli di un pacchetto che non funziona più. Almeno ai massimi livelli, quelli a cui la Juve è chiamata a competere. Le parole al termine di Gigi Buffon sanno di resa. Quelle di Barzagli (“Mi assumo le mie colpe”) spiegano ma non giustificano. Così mentre il portiere si avvicina a passi spediti verso il ritiro, mentre Chiellini vive “paradossalmente” la stagione forse migliore a livello individuale degli ultimi anni e attende di ereditare la fascia di capitano, mentre Barzagli rinnova ma vacilla sempre nelle serate più delicate, alla fine Allegri quando conta punta tutto sempre e soltanto su di loro. A Cardiff l'ha pagata cara. Stasera anche di più.

LA FINE DI UN'ERA – E' stato coraggioso Allegri nel lanciare Bentancur al posto di Matuidi, da centrocampo in su lo è stato spesso. Dietro no. Alle sue certezze non ha mai saputo rinunciare. Dire che la Juve con Szczesny in porta e Rugani al fianco di Chiellini avrebbe vinto, è una provocazione ingiusta e sbagliata. Ma non è di certo la prima situazione in cui la Juve si trova zavorrata dalle proprie bandiere. Il processo a Dybala è già partito, quello a Higuain forse è solo rimandato a causa del cartellino rosso del compagno di reparto. Ma in difesa la Juve è chiamata a un rinnovamento che non può più essere rimandato. Questo non significa che Buffon sia costretto al ritiro o che Barzagli non debba rinnovare. Ma andranno riviste gerarchie, anche subito prima che sia troppo tardi. La BBBC prima e la BBC ora sono pezzi di storia del calcio italiano e juventino in particolare. Sono pezzi di storia, questa sera fatti a pezzi. Come a Cardiff. E non è solo merito del Real e del fenomeno Cristiano Ronaldo.



@NicolaBalice