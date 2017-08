Il mondo del calcio è orami un lontano ricordo, con i flirt di gioventù con i vari Vieri, Reginaldo e non solo che restano comunque vivi nel suo passato. Elisabetta Canalis ora è una spledida mamma, pronta a tornare nel mondo della televisione più in forma che mai. Sì perchè come mostrato sul suo seguitissimo profilo instagram, l'ex velina mora di Striscia la Notizia non perde occasione per tenersi in forma con esercizi massacranti in palestra. Eccola, sexy più che mai nella nostra gallery.