L’ambiente non è dei migliori, il momento neanche, sebbene Chiesa abbia dato una boccata d’ossigeno, a Bologna, al termine di una settimana nefasta. Ci hanno pensato Astori e Milenkovic a suonare la carica per la Fiorentina, in vista della partita contro la Juventus. “La Juve sulla carta è nettamente più forte del Napoli - ha dichiarato il capitano viola - quindi non possiamo incontrare avversario peggiore. Ma non dobbiamo aver paura di affrontare la Juve. Se loro sentono che siamo preoccupati, addio. Siamo morti. Certo, per conquistare un risultato positivo dovremo giocare la partita perfetta. Si può fare”. “Nessuna paura di Higuain - ha invece sentenziato il difensore serbo - ma solo voglia di fermarlo”, incalzato da Dias, che sogna una rete ai bianconeri. La sfida si avvicina.