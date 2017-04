La Roma è la regina dei legni nella Serie A di quest'anno, come riporta La Gazzetta dello Sport. Sono 18 in totale per i giallorossi, in media 0,56 a partita nelle 32 giocate finora. L'avversario diretto nella corsa alla Champions, il Napoli, si ferma a 10, ma tutta la classifica verrebbe scossa se pali e traversi si fossero, invece, tradotti in gol. Roma a ridosso della Juventus con 77 punti, uno in meno dei 78 bianconeri, penalizzati di due lunghezze. Il Milan farebbe un salto di ben 11 punti, il Torino di 7, mentre i partenopei resterebbero esattamente nella posizione attuale.