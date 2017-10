. Giunge dalla, e mette una pietra tombale sulle pretese del fondo d'investimento maltese (e di tutti gli attori dell'economia parallela del calcio globale) di smantellare il divieto contro le TPO/TPI posto dalla Fifa con la Circolare 1464 del 22 dicembre 2014. La scorsa settimanacon destinazone Malta, nella quale si comunica che. Proprio così. Come riferisce un passaggio riportato fra virgolette in un articolo pubblicato dal sito di Associated Press, " la Commissione non intende portare avanti ulteriori approfondimenti riguardo alla vostra richiesta ".. E la, se si pensa ai proposito bellicosi con cui, CEO di Doyen, aveva presentato il ricorso alla Commissione. Arciconvinto di vedersi dare ragione E invece per il fondo maltese continua la sequela dei rovesci forensi.presso il Tribunale di Prima Istanza di Bruxelles , e poi era arrivato il bis a marzo 2016, dal Tribunale d'Appello di Bruxelles . Il caso che ha alimentato il ricorso è noto ai lettori di Calciomercato.com, e riguarda l'accordo di Third Party Ownership stretto fra il fondo e il Seraing, in seguito al quale è giunta dalla Fifa una dura sanzione per il club belga . È parso quasi che in quella circostanza, per portare la controversia fuori dalla giurisdizione calcistica e confidare su un atteggiamento della commissione e dei fori giurisdizionali comunitari maggiormente favorevole alle libertà del mercato. Calcolo totalmente errato.e smesso di perorare la causa delle TPO/TPI. Preferisce veicolare di sé l'immagine dell'agenzia specializzata in gestione delle carriere e marketing. Ha trovato altri modi d'influenzare i club, meno a rischio d'andare contro i regolamenti.Un ultimo rilievo della vicenda riguarda il fatto che la notizia del. Non è una novità che i lettori di Calciomercato.com, su questo fronte, si ritrovino informati prima dei lettori d'altre testate. Ma, e davano anticipazioni che i fatti regolarmente dimostravano prive di fondamento. Chissà da dove le prendevano, queste notizie "di primissima mano"? Adesso che Doyen ha perso di goleada, costoro paiono occuparsi di entomologia. Continuino pure, l'informazione è altra cosa.@pippoevai