Sono Andre Silva e il tecnico Nuno Espirito Santo a presentare la supersfida di domani sera contro la Juve. Questi i temi principali toccati in casa Porto nella conferenza stampa della vigilia.



NUNO ESPIRITO SANTO - "Si affronteranno due delle migliori squadre in tutta Europa. II Porto vuole vincere, sta migliorando sempre più e lo stadio ci darà una grande mano per l'impresa. Sappiamo che sarà difficile, ma faremo tutto il possibile per farcela. Rispetto a inizio stagione siamo cresciuti e abbiamo superato grandi difficoltà, siamo pronti e motivati per affrontare la Juve. Il risultato è una conseguenza del lavoro fatto fin qui, abbiamo idee chiare e tutti i giocatori sanno cosa devono fare, sentiamo il sostegno di società e tifosi, in 180 minuti può succedere di tutto. Il Porto gioca all'italiana? Il nostro punto di forza è l'organizzazione difensiva che inizia dal lavoro degli attaccanti e si conclude soltanto con il portiere. Ma noi vogliamo solo ottenere il massimo, crediamo di poter battere chiunque pur rispettando ogni avversario. Ho sempre creduto di poter arrivare in questa fase della stagione in corsa per campionato e Champions. La Juve senza Bonucci? Non so, bisogna chiedere ad Allegri. Ma tanto hanno così tanti giocatori titolari che chiunque scende in campo... Quando dicevo che non credevo a tutte le punte in campo, era solo perché ero preoccupato di vederli tutti insieme così tanti campioni".



ANDRE SILVA - "Juve fortissima, l'abbiamo studiata molto bene ma anche noi abbiamo un grande attacco. A noi non cambierà nulla se la Juve giocasse a tre o a quattro in difesa, sappiamo sempre cosa fare. Buffon è stato un mio idolo da ragazzino. Il mio modo di giocare da quando è arrivato Tiquinho non è cambiato".