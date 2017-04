Max Allegri non si fida del Barcellona, ma sa dove può arrivare la Juve. Dopo il 3-0 dell'andata ecco come si avvicina alla supersfida del Camp Nou il tecnico bianconero, che per l'ennesima volta proverà a sfatare questo suo tabù personale. Ecco i principali temi toccati da Allegri in questa conferenza stampa della vigilia.



PARTITA PERFETTA - "La partita perfetta della Juve è quella che le fa passare il turno. Serve lucidità e freddezza, ci saranno momenti in cui bisognerà difendere ed altri in cui dovremo attaccare. In una settimana non credo che il Barcellona abbia risolto le proprie insicurezze difensive. Servirà molta serenità, perchè sarà una partita dove si potranno segnare molti gol"



LUIS ENRIQUE - "Non so se lancia segnali o se ci crede davvero. Noi sappiamo che dobbiamo fare una grande partita per passare il turno, ma è una partita in cui non bisogna pensare troppo. Loro hanno tre giocatori davanti molto importanti, servirà un occhio di riguardo. Ma difensori e centrocampisti sanno cosa fare".



DYBALA E FORMAZIONE - "Dybala sta bene, come stanno bene tutti. La formazione cambierà poco o nulla, ma forse tatticamente cambierà qualcosa"



JUVE - "La Juve è squadra tosta, ora con grande esperienza internazionale. Che soprattutto ha guadagnato autostima e consapevolezza nei propri mezzi. E domani dovrà giocare per vincere, senza pensare ai tre gol di vantaggio".



IMPRONTA MAX - "Che ci sia legame coi tifosi è normale dopo tre anni, sono contento e mi fa piacere. Sono sicuro che il merito parta dalla società e poi prosegue con i calciatori. L'allenatore deve solo cercare di fare meno danni possibili".



PERCORSO - "Come dico sempre le finali vanno giocate. Primo passaggio è arrivare in semifinale, senza andare troppo in là pensiamo una partita alla volta. Vincere non è mai qualcosa di normale, è sempre qualcosa di straordinario".



LEZIONE - "Bisogna stare dentro la partita per 95'. Guardiamo a cosa è successo noi a Napoli, dove abbiamo anche rischiato in Coppa Italia. Guardiamo al Psg, per essere eliminato doveva subire tre gol in tre minuti ed è successo".



SUAREZ - "Messaggio positivo nel suo rapporto con Chiellini? Giusto che ce ne siano vedendo anche cosa capita nel mondo"