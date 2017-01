Sfatato il tabu stagionale Milan, la Juve di Max Allegri si appresta ad affrontare il Sassuolo tornando 'sul luogo del delitto' dopo il punto più basso toccato nella passata stagione proprio al Mapei Stadium. Da lì in poi la Juve risorse dalle sue stesse ceneri, ed ora dalla sfida di Reggio Emilia passa uno snodo importante del campionato appena una settimana prima della delicatissima partita con l'Inter. E mentre fuori da Vinovo impazzano le polemiche legate al caso biglietti con il mercato che imperversa, arriva la tradizionale conferenza stampa della vigilia. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero.



MARCHISIO - "E' un giocatore compatibile col 4-2-3-1 perché è un gran giocatore. Detto questo è a disposizione, ma difficilmente sarà della partita".



INFORTUNI - "Stanno tutti bene, han recuperato tutti. Alex Sandro, Lichtsteiner, Dani Alves, Pjaca, lo stesso Mattiello".



DANI ALVES - "Difficile che possa giocare ala destra, è un terzino".



PJACA - "Ne parlo bene perché ha grandi qualità, deve crescere e deve imparare per così dire a soffrire. Quando verrà chiamato in causa sicuramente farà un'ottima prestazione"



SASSUOLO - "Per vincere il campionato dobbiamo ancora ottenere tante vittorie. Con questo modulo abbiamo ottenuto due successi. Ma col Sassuolo sarà più difficile, perché reagire alle sconfitte è per certi versi più facile. Questa è la vera prova, bisogna fare e dimostrare che anche quando ci sono partite che sulla carta possono dare magari meno stimoli noi sappiamo affrontarle nel modo giusto. Anche perché il Sassuolo è in crescita"



TURNOVER - "I dubbi sono Pjaca per Cuadrado e Rincon per Khedira. Poi tornano gli altri in difesa. Probabile torni Lichtsteiner per Barzagli".



4-2-3-1 - "E' vero, quando allenavo lo Spal avevamo cinque giocatori offensivi ma è passata una vita. Detto questo, se ho giocatori che si adattano ad un certo sistema di gioco non vedo perché insistere su altro. L'importante è vincere, ma non è che prima non lo stesso facendo. Si arriva a un certo punto in cui bisogna cambiare".



MERCATO - "La rosa non ha nessuna necessità, al mercato ci pensa la società".



PJANIC - "Sa giocare a calcio, se dieci metri più avanti spende più o meno che in mediana è un altro discorso. Non amo i numeri, l'importante è fare bene quando abbiamo la palla e su questo dobbiamo migliorare. Col Milan nell'ultimo quarto d'ora abbiamo avuto qualche difficoltà".



HIGUAIN - "Ha sempre fatto gol, con sto modulo abbiamo giocato due partite. Vediamo domani come va per giudicare l'assetto nuovo. Gioca bene da solo, con un attaccante vicino o con due vicino. Ha sempre fatto gol e sempre ne farà".



MORATA - "Eccoci, preciso...me l'aspettavo. Natale è passato, Morata è al Real Madrid. Siamo in fase di mercato ma non parlo di altri giocatori".



BUFFON - "39 anni, auguri ma non ci deve pensare. La forza di Gigi è stato il sentirsi sempre giovane con grande entusiasmo. Non vede perché debba smettere dopo il Mondiale, se sta bene può andare anche avanti".