Prima l'Atalanta, poi il Monaco e via via una dietro l'altra il derby, ancora la Champions, la Roma e se tutto va bene anche la finale di Coppa Italia con la Lazio. Due settimane o poco più in cui la Juve si trova davanti alla resa dei conti, giorni decisivi più di tutto il resto della stagione. Così presenta la trasferta di Bergamo e tutto questo tour de force Max Allegri, come suo solito attento a mantenere alta la tensione e riversare tutta la concentrazione solo sul campo e gli obiettivi della Juve. Questi i temi principali toccati dal tecnico durante la conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Juve.



TITOLARI - "Turnover? Ho già scelto i giocatori che andranno in campo, i migliori per la partita di domani. Stanno tutti bene. Veniamo da cinque giorni di riposo, Monaco arriverà tra cinque giorni".



ATALANTA - "Una delle due partite cruciali per il campionato, la prossima sarà col Torino in casa. Servono punti per arrivare in fondo al campionato. Col Genoa era una partita da vincere, anche con l'Atalanta è partita da vincere. Poi vediamo cosa fa la Roma. Atalanta sta facendo cose importanti, annata straordinaria e quindi faccio i complimenti a Gasperini e alla società. Dall'andata sono migliorati in termini di consapevolezza, ha giocatori di buone e ottime qualità, con allenatore molto bravo. Giocare a Bergamo è sempre difficile".



TRIPLETE - "In questa settimana sono state dette e scritte tante cose. Giustamente, per non esagerare nemmeno con l'equilibrio. Però non abbiamo vinto niente, nel calcio contano i fatti. Siamo gli unici in corsa in Europa? Dobbiamo ancora vincere un trofeo, poi un altro e un altro ancora. A livello parziale è un risultato importante, ma ora pensiamo a questo mese che è importante e dovremo affrontarlo con serenità".



SALTO DI QUALITA' - "La Juventus ha grande rispetto da parte di tutti gli altri grandi club europei. Questo è un discorso. Poi c'è il campionato, che dobbiamo ancora portare a casa. Il salto in avanti in Europa c'è stato, poi bisogna cercare di vincere in Europa. Prima però c'è da vincere in Italia".



TOUR DE FORCE - "Dipende dai punti di vista. E' bello giocare una volta ogni tre giorni, preparare le partite in una settimana poi diventa noioso. Già cinque giorni sono diventati interminabili".



ARITMETICA - "Non ho pensato all'avversario della Roma, penso alle nostre. Atalanta e Toro sono pari a Lazio e Milan. A noi mancano 8 punti, altri calcoli non ne facciamo".



HIGUAIN - "Giocatore straordinario. Sta facendo cose importanti e lavora molto per la squadra. Le cose stanno andando per il meglio, sia per lui che per la squadra"



CHAMPIONS - "Puntiamo alla finale di Champions, ma non siamo già in finale di Champions".



ESTERNI - "Gli esterni non sono divisi tra chi è adatto in Champions e in campionato, faccio delle scelte ed è importante che tutti diano il massimo esattamente come sta capitando".



RUGANI - "Ieri ha preso una botta, non è convocato, domani farà differenziato e tornerà a disposizione da sabato".



KEAN - "Ha bisogno di giocare e andrà in Primavera dopo un mese fermo per infortunio".



FORMAZIONE - "Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro e Buffon in porta: giocano tutti. Khedira gioca perché sarà squalificato a Monaco, davanti giocano i soliti quattro. E Pjanic deve recuperare... (ride, ndr)".