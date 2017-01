Archiviate Bologna e Atalanta, il 2017 della Juve entra nel vivo. La trasferta di Firenze inaugura il ciclo di fuoco che potrebbe segnare in maniera decisiva il cammino in campionato del gruppo di Max Allegri. Tra campo e mercato, questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero durante la tradizionale conferenza stampa pre-gara.



3-5-2: "Sarebbe scelta e necessità. Devo vedere Chiellini come sta che ha un po' di febbre, Barzagli arriva da due partite. Per giocare a quattro dovrò trovare un giocatore che si adatti a terzino destro".



LISTA ACQUISTI - "Gagliardini è diverso da Berardi e Bernardeschi. Ora ha un esame importante da affrontare. Gli altri due son due talenti, giocatori veramente bravi. Ora in Italia abbiamo scoperto che ci son tanti giocatori bravi...ma ci son sempre stati, eh..."



BLACK OUT - "La Juve fin qui in campionato ne ha giocate 18 partite ed ha ottenuto un discreto numero di punti. In Champions siam passati per primi. Poi bisogna lavorare su noi stessi per migliorare. Non è questione di blackout sul 2-0, il fatto è che bisogna lavorare per evitare di farci raggiungere quando amministriamo il vantaggio. Fin qui discreta stagione, no? Poi però bisogna vincere i titoli, per farcela dobbiamo migliorare in queste cose".



MOMENTO - "L'altro giorno abbiamo giocato bene, mi sono anche divertito. Poi sul 3-1 abbiamo staccato e non mi è piaciuto. Per migliorare bisogna porsi obiettivi: subire meno gol, gestire meglio la partita difendendo meglio quando non si ha la palla".



FIORENTINA - "Squadra che tira molto da fuori area, servirà attenzione. Per loro sempre la partita dell'anno, sarà bella anche dall'aspetto folkloristico. Per vincere dovremo fare fase difensiva ottima, giocando bene"



CUADRADO - "Non esclude Pjanic, possono giocare tutti o due o uno soltanto ma non si escludono a priori".



INFERMERIA - "Tutti a disposizione, in dubbio solo Chiellini".



FASCIA SINISTRA - "Alex Sandro partirà titolare, Asamoah è un giocatore di grande livello e in queste due partite è stato importante averlo recuperato".



MANDZUKIC - "Difficile lasciare fuori Mandzukic, come qualunque altro giocatore. E' difficile ma sono sereno, perché poi quando entrano possono fare la differenza. Mandzukic è un vincente, lo dice la sua storia. Giocatore di grande livello, dal punto di vista fisico ma anche tecnico"



SVILUPPO GIOCO - "Quando giochiamo a quattro miglioriamo lo sviluppo del gioco, Dybala e Pjanic in questo sistema si stanno adattando particolarmente bene. E occhio a Pjaca, che saprà imporsi in questa struttura perché è veramente bravo".



MANDRAGORA E MATTIELLO - "Mattiello era recuperato, poi dopo la rottura del naso è tornato ad allenarsi. Mandragora a breve ricomincerà ad allenarsi. Difficilmente andranno via, perché ora servono alla Juventus".



EVRA - "La situazione non mi dà fastidio, con lui abbiamo parlato. E' un uomo, sta valutando e sta aspettando. Non crea problemi e non genera turbative".



DYBALA - "L'intesa con Higuain migliorerà, con Mandzukic riesce ad inserirsi maggiormente negli spazi".



CORSA SCUDETTO - "Inizia un mese dove abbiamo Fiorentina, Lazio, poi Coppa Italia col Milan, Sassuolo e Inter. In queste partite non dico che si deciderà il campionato, ma uscendo da queste quattro gare in una certa maniera avremmo chiaro il fatto di poter arrivare in fondo. Anche perché poi mancheranno solo 14 partite in campionato..."



MILAN - "Sulla lunga corsa in campionato la Juventus è più forte. Ma nella partita secca il Milan ha dimostrato di poter battere chiunque. Ci penseremo tra dieci giorni".