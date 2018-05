Nel corso dell'Assemblea di Lega in svolgimento nella sede del Coni di Roma, si apprende che la Rai si è aggiudicata anche per il prossimo triennio, dal 2018 al 2021, i diritti tv relativi alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana. La tv di Stato ha presentato l'offerta economicamente più soddisfacente, investendo 35,5 milioni di euro a stagione, con un rialzo del 60% rispetto alla precedente asta. Battuta la concorrenza di Mediaset, che si è fermata alla proposta di 33 milioni.



Un primo snodo decisivo, dunque, per quanto concerne l'assegnazione dei diritti per il calcio italiano, in una giornata in cui non si registrano invece novità sul fronte Serie A, con Mediapro e Sky che rimangono sulle rispettive posizioni e che riceveranno il responso decisivo del Tribunale di Milano sul ricorso d'urgenza presentato dalla tv di Murdoch contro l'assegnazione dell'interezza dei diritti al gruppo spagnolo tra domani e mercoledì. Una partita ancora aperta ad ogni tipo di scenario, ma nel frattempo la Coppa Italia resta nelle mani della Rai.