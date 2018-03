Lo Schalke 04 vola: sul campo del Mainz è arrivato il terzo successo consecutivo per la squadra di Domenico Tedesco , seconda in Bundesliga con quattro punti di vantaggio sulle terze (ma anche con una partita in più). Ciò che più interessa i tifosi bianconeri è però il percorso di crescita di Marco Pjaca , schierato ancora titolare (è la terza volta da quando è arrivato in Germania, la seconda consecutiva) anche se sostituito a inizio ripresa. L 'attaccante di proprietà della Juventus ha realizzato due gol fino a questo momento in maglia Schalke, ma ha disputato un totale di soli 243 minuti essendo stato schierato appena tre volte nell'undici iniziale.