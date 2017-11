Gioco offensivo, ricerca della superiorità numerica attraverso duelli individuali a tutto campo,

contropressing e ripartenze fulminee: questi i principi tattici dello spettacolare calcio proposto, con

risultati altalenanti, da Marcelo Bielsa. Definito "il miglior allenatore al mondo" da Pep Guardiola

nel 2012, El Loco aveva raccolto consensi e successi, prima in Argentina e poi in Spagna con

l’Athletic Bilbao, grazie al suo calcio votato all'attacco. Personaggio focoso e dal carattere ribelle,

che lo ha portato spesso a contrasti con dirigenti e presidenti, Bielsa si trova oggi alla guida del Lille, penultimo in Ligue 1: la vittoria di domenica, nello scontro salvezza contro il Metz, è servita ad

evitare momentaneamente l'esonero, ma difficilmente basterà ad arrestare il processo involutivo,

tanto nel gioco quanto nei risultati, del Loco.



PROFETA IN PATRIA - La carriera di Bielsa inizia a Rosario nel Newell’s Old Boys, dove, prima di

diventare allenatore, ricopre il ruolo di osservatore, scoprendo talenti del calibro di Néstor Sensini,

Abel Balbo e Gabriel Batistuta. Alla guida della prima squadra dal 1990, vince il torneo di Apertura

e il Clausura due anni più tardi, perdendo solo ai rigori la finale della Coppa Libertadores contro il

San Paolo di Cafu; il Newell’s Old Boys oggi disputa le partite casalinghe nell’Estadio Marcelo

Bielsa, a lui intitolato per i numerosi successi ottenuti. Dopo aver vinto il Clausura anche sulla

panchina del Vélez Sàrsfield, El Loco viene scelto per guidare la nazionale argentina, dove il suo

calcio, fatto di pressing aggressivo, costante ricerca dello spazio ed esaltazione della tecnica

individuale, a tratti, incanta: la sua Albiceleste, dopo l’eliminazione nella fase a gironi del Mondiale

2002, vince l’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004.



LA CONSACRAZIONE IN SPAGNA - Bielsa vive una seconda giovinezza alla guida dell’Athletic Bilbao,dove la sua genialità ribelle si sposa perfettamente con l’autarchia di un club, nella cui rosa figuranosolo giocatori nati nei Paesi Baschi: l’unica eccezione viene fatta proprio per l’allenatore. Il periodo spagnolo coincide con una rivoluzione delle convinzioni tattiche di Bielsa: dall’imprescindibile 3-3-3-1, mostrato al mondo ai tempi dell’Argentina, El Loco passa ad un 4-2-3-1, dove è Fernando Llorente a guidare l’attacco della squadra basca. Nel 2012, l’Athletic Bilbao – dopo aver sconfitto il Manchester United a Old Trafford – arriva in finale di Europa League, arrendendosi solo all’Atletico Madrid di Simeone. Dopo la finale di Copa del Rey, persa contro il Barcellona nello stesso anno, gli uomini di Bielsa si piazzano al dodicesimo posto in Liga nella stagione successiva, con conseguente esonero dell’allenatore, costretto a cercare fortuna nell’emergente campionato francese.



LE RECENTI DIFFICOLTÀ - Alla guida dell’Olympique Marsiglia, dopo essere stato a lungo in vetta alla classifica, Bielsa conclude il campionato al quarto posto, venendo eliminato al primo turno dalla coppa nazionale. Nel 2016, in seguito alle dimissioni da tecnico dell’OM, El Loco firma con la Lazio di Claudio Lotito, salvo poi rinuniare pochi giorni dopo, accusando il presidente e il ds Tare di non voler rispettare le promesse fatte sul mercato. Oggi siede sulla panchina del Lille, dove non è ancora riuscito a mostrare il gioco offensivo e spettacolare che lo ha caratterizzato sin dall’inizio della sua carriera, come dimostra il penultimo posto dopo 11 partite. La vittoria nell’ultima giornata di Ligue1, ai danni del Metz ultimo in classifica, è finora l’unico raggio di luce in un inizio di stagione disastroso, che rappresenta forse la fine della carriera, ad alti livelli, dell’allenatore più loco di sempre.