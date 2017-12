In prima pagina, ancora una volta. Leonardo Bonucci, in un modo o nell'altro, riesce sempre a far parlare di sé, per la sua vita dentro e fuori dal campo, per la sua vivace attività sui social e, da qualche giorno, per la possibilità di un addio al Milan, a meno di sei mesi dal suo arrivo dalla Juventus per 42 milioni di euro. Ipotesi remota, è giusto specificarlo, ma tutt'altro che utopica. Perchè dal 20 luglio, dal giorno della firma su un contratto fino al 2022, sono cambiate tante cose, sono venute a mancare alcune certezze. Che potrebbero fargli fare la valigia, per un nuovo clamoroso trasferimento. Il capitano del Milan è un professionista tout court, non è uno che si nasconde, ci ha sempre messo la faccia, ha sempre detto la sua anche quando le cose andavano male. Ma da qualche giorno è in silenzio. Non ha scritto nulla dopo la sconfitta con il Verona e non ha commentato i rumors di mercato, che parlano di un interesse concreto da parte del Manchester City.



IN CONFUSIONE - Secondo chi gli sta vicino Leo è rimasto deluso dall’impatto con la nuova realtà rossonera sia in campo che fuori. Si sta facendo delle domande, vuole capire come uscire da questa situazione inaspettata. In questo scenario stona la nota di acmilan.com, che nella rassegna stampa ieri ha chiamato in causa un intervento in prima persona del difensore, che in realtà non mai è arrivato perchè non previsto. E non è un caso che la frase "Non solo: lo farà anche formalmente" in riferimento "alla minaccia di un abbandono improvviso del Milan e all’interesse di grandi club. La realtà è che Leo ha già smentito informalmente. Non solo: lo farà anche formalmente" sia stata cancellata poco dopo. Anche oggi, in riferimento ai rumors di mercato che coinvolgono Bonucci, acmilan.com parla di "ricerca di trame oscure dove in realtà non ci sono". Sorprendente, se sono solo illazioni perché mai commentarle?



PARLA CON CONTE - Il futuro di Bonucci è tutt'altro che definito. E' innegabile che l'uomo e il giocatore tengano molto alla squadra e al progetto Milan, così come sono altrettanto reali l'interesse di Guardiola e la stima di Conte, che a gennaio lascerà partire David Luiz, e non ha mai nascosto di desiderare un profilo come quello di Leo, con il quale parla regolarmente. Al momento non ci sono trattative in ballo, ma se nelle prossime settimane arriverà un'offerta che 'sposta gli equilibri', vantaggiosa per entrambe le parti, Mirabelli e Fassone si metteranno intorno a un tavolo con Bonucci. La cui conferma è tutt'altro che scontata.