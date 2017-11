Gentile Procuratore,sono l'ennesimo papà che scrive su questa rubrica con la speranza che il mio appello venga finalmente ascoltato da qualcuno, visto che non ha sortito alcun effetto l'aver contattato i dirigenti della società presso la quale è tesserato mio figlio. Questo è il problema: mio figlio riceve continuamente insulti (gratuiti) e derisioni dal suo allenatore. Gli ha anche affibbiato un appellativo che mi vergogno di rendere pubblico. Mi sono già rivolto a un avvocato per sporgere querela, dato che la situazione per mio figlio è diventata insostenibile. Ma non sono qui a voler parlare della vicenda sotto il profilo penale che avrà il suo normale iter. Quello che voglio assolutamente denunciare è l'atteggiamento assunto dalla dirigenza della squadra che sembra quasi voler difendere il mister facendo finta di niente. Chiedo: è normale che un allenatore insulti un calciatore minorenne senza nessuna reale motivazione? Il calcio è un mondo senza regole o mio figlio é solo stato sfortunato a incappare in questa persona dai modi a dir poco discutibili?Della vicenda ne ho parlato con i genitori dei compagni di squadra, i quali mi hanno consigliato di lasciare stare perché a loro avviso nello spogliatoio è normale che volino parolacce e insulti. Uno mi ha addirittura detto: "Sono cose da uomini e i ragazzi se la devono vedere da soli!". Nota finale: mio figlio ha 13 anni e non penso possa già essere ritenuto un uomo! Io sono il suo papà e ho il sacrosanto diritto e dovere di difenderlo!Grazie. Luciano '60della stessa è quello in cui lei rende noto che i genitori dei compagni di suo figlio considerino un fatto normale che nello spogliatoio "volino parolacce e insulti" e che "sono cose da uomini e i ragazzi se la devono vedere da soli".e né, pertanto, che possa essere oggetto di insulti e derisioni da parte di un adulto per di più quando questo adulto è stato investito dii che usano le parolacce e gli insulti contro dei minori come armi "educative". Così come sbagliano in egual misura i genitori che chiudono gli occhi (e le orecchie) davanti a tali riprovevoli fatti.E' giusto che i ragazzini (minori) insultati dai loro mister se la vedono da soli perché il calcio è uno sport da uomini oppure è bene che i loro genitori corrano ai ripari anche attraverso la denuncia di tali fatti alle autorità competenti?Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it