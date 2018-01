Domenica amara per Simone Verdi: il trequartista del Bologna ha dovuto lasciare il campo dopo tre minuti per un infortunio muscolare, che lo ha costretto ad uscire e a lasciare spazio al compagno Krejci dopo solo cinque minuti di gioco. E' durata pochissimo la sua apparizione allo Stadio San Paolo, dopo il rifiuto del trasferimento nella società partenopea, avvenuto a metà gennaio.



SCORTATO DALLA POLIZIA - Al suo arrivo nella città campana Verdi è stato scortato dalla polizia nel tragitto dalla stazione allo stadio, per paura di qualche rimostranza da pate dei tifosi, che hanno però preferito ignorare il giocatore anche all'ingresso in campo, non fischiandolo particolarmente. Poi la domenica maledetta è finita quasi subito.