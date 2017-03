La partita Italia-Albania giocata a Palermo ha visto la vittoria dei padroni di casa per 2 a 0, ma nel ricordo rimarrà anche un brutto episodio. Ci si riferisce ai petardi lanciati dalla tifoseria albanese nella zona della curva sud dello stadio Barbera. Un atto delinquenziale che portato alla sospensione della gara per alcuni minuti.



In un comunicato redatto dalla Federcalcio Albanese, è arrivata la condanna nei confronti dei tifosi colpevoli del lancio di petardi, riuniti sotto il gruppo chiamato “Illyrian Elite”. La Federcalcio albanese ha chiesto “Scusa alla squadra italiana, ai nostri colleghi, ai tifosi ed a tutti i cittadini italiani per il brutto incidente. Simili episodi isolati non potranno tuttavia mettere a rischio i rapporti di amicizia fra i nostri due popoli” sottolineando che “Questi atti estremisti non hanno nessun legame con l'eccellente tifoseria albanese”.



Poi ha reso nota la decisione di non offrire più biglietti ai tifosi del gruppo “Illyrian Elite” espulsi anche dal gruppo Fan Club della federazione. Il comunicato si conclude così: “Il buon nome e l'onore degli albanesi vale più di qualsiasi altra cosa e nessuno potrà danneggiare l'immagine della nostra tifoseria”.