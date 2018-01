L'amore con Mario Balotelli e la nascita della figlia Pia è ormai il passato e oggi la bellissima Raffaella Fico porta la sua piccola nel cuore insieme al suo ultimo compagno: Alessandro Moggi. La sua love story procede a gonfie vele come dimostra l'ultimo post sul proprio profilo instagram dove la Fico è sempre meno presente.



C'è però un particolare che Raffaella ha voluto svelare in un'intervista concessa a Novella 2000 ed è legata ai tempi del suo esordio e del Grande Fratello. La Fico aveva infatti messo all'asta la sua verginità o presunta tale. Tutta una trovata pubblicitaria consigliata dai suoi agenti: "Avevo solo diciannove anni, non conoscevo bene l’ambiente dello spettacolo, il mio entourage mi aveva consigliato di raccontare quella cosa per far parlare di me".