La FIFA minaccia l'Argentina e la sua partecipazione al Mondiale di Russia 2018. La compagine albiceleste, infatti, rischia di non giocare le prossime due partite di qualificazione, in programma il 24 marzo contro il Cile ed il 28 in Bolivia, e quindi di veder compromessa la corsa alle prime quattro posizioni che valgono la qualificazione diretta.



LA MODIFICA - La Federcalcio argentina, come riportato dal Goal.com, ha approvato nei giorni scorsi la modifica del paragrafo 2 all'interno dell'articolo 87, per stabilire che l'idoneità dei candidati alla presidenza dell'AFA passi dalla CONMEBOL, la confederazione che sovrintende il calcio in Sudamerica, ad un collegio di avvocati nella capitale Buenos Aires.



LA MINACCIA - Non si è fatta attendere la dura replica di FIFA e CONMEBOL, che hanno minacciato la momentanea sospensione della nazionale argentina se la situazione non dovesse essere ripristinata come in precedenza. Un eventuale stop di 30 giorni potrebbe compromettere, come detto, le sfide contro Cile e Bolivia, allontanando Messi e compagni dal Mondiale.