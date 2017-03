La nazionale del Mali, di cui fa parte tra gli altri Adama Traoré del Monaco, è stata sospesa a tempo interminato dalla FIFA per indebite interferenze operate dal governo. Fermata non soltanto la nazionale maggiore, ma qualsiasi squadra locale in un qualunque torneo all'estero. La federazione precisa che le interferenze riguardano la decisione del ministro per lo Sport del Mali, Housseini Amion Guindo, "di sciogliere il Comitato esecutivo della Federcalcio e nominarne uno temporaneo con il compito di facilitare l'elezione del prossimo, entro dodici mesi. La sospensione cesserà solo quando le decisioni ministeriali verranno ritirate e il Comitato esecutivo presieduto da Boubacar Baba Diarra reinsediato".



Il Mali dovrebbe affrontare il Marocco il prossimo 28 agosto in un match di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, mentre le due squadre impegnate nella Champions League africana sono già state eliminate.