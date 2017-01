Una doppia sfida nell'arco di dieci giorni tra Fiorentina e Chievo, avversari sabato prossimo ma anche mercoledì scorso in Coppa Italia: aldilà dei tanti clivensi con un passato a Firenze, c'è anche da sottolineare l'interesse dei viola per Rolando Maran, in vista della prossima stagione. Il tecnico del Chievo è uno dei nomi in lista e secondo L'Arena la resistenza di Campedelli potrebbe non bastare. Non è solo la Fiorentina a seguirlo però ma anche il Bologna.