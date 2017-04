Per l'attacco della Fiorentina della prossima stagione, c'è da capire innanzitutto che cosa accadrà con Nikola Kalinic. Una partenza del croato è data quasi per certa. Avvenuta questa, la società viola dovrà fare una riflessione importante: puntare o meno su Khouma Babacar? La Nazione scrive stamani che il senegalese è in bilico e in ogni caso una candidatura valida è quella di Leonardo Pavoletti, che a Napoli non ha proprio trovato spazio e difficilmente lo farà in futuro. Le due ipotesi non sono complementari.



Sempre in attacco la Fiorentina dovrebbe privarsi di Josip Ilicic, che è seguito con grande attenzione dal Siviglia.