Milan, Inter e Roma, tante voci, poche offerte. Il futuro di Milan Badelj sarà certamente lontano da Firenze ma ad oggi è difficile capire dove anche perché Corvino è ancora in attesa della prima offerta ufficiale. Ribadiamo che la Fiorentina non ha fretta nel vendere il giocatore e non lo ha messo sul mercato, ma ne ha comunque fissato il prezzo: chi lo vuole deve sborsare almeno 10 milioni di euro.



SI SBRIGHI CHI PUO' - Dunque Milan, Inter e Roma sono avvertite, o si porta quei soldi alla Fiorentina o il giocatore non parte e a quel punto sono problemi per tutti, sì perché Corvino ha intenzione di portare Badelj a scadenza nel giugno 2018 se non arriva un'offerta in questo gennaio. Tutti avvertiti, o 10 milioni a gennaio oppure Badelj andrà a parametro zero con la Fiorentina che non prenderà un euro, vero, ma che comunque avrà ammortizzato il suo acquisto negli anni, ma con le pretendenti che dovranno aspettare un anno e mezzo per averlo in squadra. Corvino non ha fretta.



GERARCHIE E PREFERENZE - Fosse per Badelj sceglierebbe il Milan, da sempre un suo pallino e non solo per il nome. Ma tra le pretendenti la Roma ha superato tutti ed è l'unica che può fare un'offerta concreta alla Fiorentina. L'Inter resta sullo sfondo ma se dovesse partire Banega occhio anche ai cinesi nerazzurri.