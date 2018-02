La Fiorentina e il suoi giovani del futuro. Il primo nome è quello di Dusan Vlahovic, prima punta classe 2000 che diventerà ufficialmente un calciatore gigliato a partire dal prossimo luglio, ma là in attacco c’è anche Martin Graiciar, ceco nato ’99 di proprietà della Fiorentina ma rimasto per una stagione allo Slovan Liberec, società di provenienza. Fin qui ha già segnato 4 gol e confezionato un assist: adesso è alle prese con i postumi di una clavicola rotta, ma è già stato inserito nella lista Uefa dei 50 baby talenti in rampa di lancio.



FATTI IN CASA - Tra i difensori, invece, c’è Riccardo Baroni, figlio di Marco, ex allenatore del Benevento, oggi alla Lucchese, con oltre 1.200 minuti nelle gambe in Lega Pro. E’ invece in Primavera Petko Hristov (19 anni il primo marzo), ha già segnato 2 gol ed ha catturato l’attenzione di Pioli: tra i candidati a conoscere l’emozione di una convocazione, oltre a Riccardo Sottil, esterno offensivo, e al terzino Ranieri, c’è pure lui. Il futuro, in casa Fiorentina, è già arrivato.