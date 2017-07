La Fiorentina, con ogni probabilità, dovrà rinunciare a Nikola Kalinic nella prossima stagione: Pantaleo Corvino sta già lavorando alla ricerca di un sostituto. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, i viola valutano troppo alta la richiesta del Genoa - che si attesta intorno ai 20 milioni di euro - per Giovanni Simeone. L'altro nome speso per l'attacco è quello di Ilija Nestrorovski del Palermo, anche se non è da escludere che alla fine il direttore generale gigliato viri su un nome a sorpresa.