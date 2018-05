Il Corriere Fiorentino fa le carte alla rimonta europea della Fiorentina.



PERCHÉ SÌ - Entusiasmo straripante, gambe che girano, motivazioni mai così alte. Basterebbe questo per essere ottimisti e pensare a un aggancio alla zona Europa League. La forma mentale e fisica conta come nient’altro negli ultimi 180 minuti di campionato e i viola corrono e pressano fino all’ultima azione.

​PERCHÉ NO - L’altra faccia della medaglia sono i punti di distacco da Milan e Atalanta: la Fiorentina non ha il destino nelle proprie mani. Inoltre, i viola soffrono di pericolosi black out e subiscono troppi gol. Servirà compattezza per completare la rimonta, altrimenti i tanti punti lasciati per strada contro le piccole finiranno per essere decisivi. Inoltre, servirebbero i gol di Saponara (ancora a secco) e Chiesa.