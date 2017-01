La sconfitta di ieri al Franchi ha allarmato il tifo bianconero ed avrà senz'altro alimentato anche le perplessità della dirigenza e di Allegri: è per questo che sarebbe ora che la Juventus colmasse le sue lacune in questa finestra di mercato. Il primo vuoto da riempire riguarda la corsia sinistra: con l'imminente addio di Evra, infatti, il solo Alex Sandro è l'unico terzino sinistro di ruolo e pensare che possa giocare tutte le partite da qui a fine stagione è alquanto fuori luogo. Per questo, i bianconeri sperano che l'incontro previsto in settimana con lo Schalke 04 per Kolasinac faccia cambiare idea agli irremovibili tedeschi: l'offerta della Juventus per avere subito il bosniaco è di 2 milioni più bonus, ma da Gelsenkirchen hanno già fatto sapere di voler trattare soltanto a giugno.