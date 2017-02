Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe intenzione di attuare una vera e propria rivoluzione la prossima estate, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Da quanto si legge, infatti, la società viola starebbe pensando di cedere ben 10 giocatori e coloro che potrebbero salutare a fine stagione sono Tatarusanu, Tomovic, Milic, De Maio, Gonzalo Rodriguez, Badelj, Ilicic, Tello, Kalinic e perfino Borja Valero. Tali scelte non favoriscono le idee di mercato della Juventus, squadra interessata ad altri due giocatori: gli obiettivi bianconeri, ovvero Chiesa e Bernardeschi, tuttavia, non appartengono al momento a questa lista di possibili partenti.