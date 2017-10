Paura del buio a Firenze? Non è un nuovo film horror, bensì la rappresentazione dell'andamento intrapreso dalla Fiorentina nelle ultime gare giocate in notturna. L'edizione odierna de La Nazione, infatti, evidenzia come i viola non vincano una partita serale dal 22 aprile, quando sconfissero l'Inter in un pirotecnico 5-4: da allora due pareggi e quattro sconfitte. E stasera c'è il Torino...