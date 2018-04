Sono usciti i calendari delle gare della prossima International Champions Cup (ICC), la manifestazione mondiale estiva di gare amichevoli (in programma dal 20 luglio al 12 agosto. Come riporta NumeriCalcio.it, saranno quattro le squadre italiane a prendervi parte: Inter, Juventus, Milan e Roma. Considerate le attuali posizioni di classifica, Juventus, Roma ed Inter non avranno problemi di sovrapposizione di impegni a carattere ufficiale a livello internazionale in quei giorni. La squadra più a “rischio” è il Milan che, proprio come un anno fa, potrebbe non essere sicura di poter scendere in campo in ben 3 gare: il 25 luglio a Los Angeles contro il Manchester United, il 31 luglio a Minneapolis contro il Tottenham ed il 4 agosto a Bay Area in California contro il Barcelona.



LOTTA EUROPEA - La squadra rossonera - continua il sito - nel caso in cui non riuscisse a vincere la Coppa Italia e ad arrivare al 5° o al 6° posto in campionato, potrebbe annullare tutti gli impegni appena menzionati, perché sarebbe impegnata in Europa League (a partire dal 2° turno preliminare) tutte le settimane già dal 26 luglio. Uno sforzo in più attende, quindi, la squadra di Gattuso, che dovrà, per forza di cose, tentare il possibile per vincere la finale di Coppa Italia contro la Juventus, oppure, in alternativa, evitare assolutamente il sorpasso di Fiorentina, Atalanta e Sampdoria al 6° posto in campionato.



SOGNI VIOLA - La formazione di Stefano Pioli è attualmente settima, a due punti di distanza dalla società milanese. All'ultima giornata, a San Siro, lo scontro diretto. Ma Atalanta e Sampdoria, come detto, non rimangono a guardare: l'Europa League è ambizione di cinque squadre, due però dovranno rimanere fuori.